Maneval grain

The following prices are being paid by Maneval Inc. Grain and Feed of Jasper:

Bushel

Soybeans $14.21

Corn 6.03

Wheat 6.16

Lamar grain

The following prices are being paid by MFA Grain of Lamar:

Bushel

Soybeans $14.44

Soft wheat 6.37

Corn 6.57

Milo 6.32

Columbus grain

The following prices are being paid by Farmers Co-op of Columbus and Baxter Springs, Kan.:

Bushel

Hard wheat $7.94

Soft wheat 6.54

Soybeans 14.44

Corn 6.72

Milo 6.22

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