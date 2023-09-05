A 21-year-old man from Goodman was killed in a single-vehicle crash at 11 p.m. Monday on Route CC, 3 miles east of McNatt in McDonald County, according to the Missouri State Highway Patrol.

Logan D. Mitchell was pronounced dead at the scene of the crash by a deputy county coroner, the state patrol said. His body was taken to Ozark Funeral Home in Anderson.

Mitchell was driving a westbound pickup truck that ran off the road on a curve and struck a tree, the patrol said.

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