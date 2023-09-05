An apparent stabbing of a 35-year-old man a week ago on the west side of Joplin remained under investigation Tuesday without an arrest having been made.

A family member of Frank Owens Jr. reported after Owens had been treated for a stab wound to the abdomen at Freeman Hospital West that he had suffered the wound during a conflict with a neighbor Aug. 30 in the 1700 block of West 22nd Street.

Capt. William David of the Joplin Police Department said the matter remained under investigation without any charges sought as yet.

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