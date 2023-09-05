THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
671 IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS
IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES
IN SOUTHEAST KANSAS
BOURBON CHEROKEE CRAWFORD
IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 30 COUNTIES
IN CENTRAL MISSOURI
BENTON CAMDEN HICKORY
MARIES MILLER MORGAN
PULASKI
IN EAST CENTRAL MISSOURI
PHELPS
IN SOUTH CENTRAL MISSOURI
TEXAS
IN SOUTHWEST MISSOURI
BARRY BARTON CEDAR
CHRISTIAN DADE DALLAS
DOUGLAS GREENE JASPER
LACLEDE LAWRENCE MCDONALD
NEWTON OZARK POLK
STONE TANEY WEBSTER
WRIGHT
IN WEST CENTRAL MISSOURI
ST. CLAIR VERNON
THIS INCLUDES THE CITIES OF ANDERSON, APPLETON CITY, ARNICA,
AURORA, AURORA SPRINGS, AVA, BAXTER SPRINGS, BENDAVIS, BOLIVAR,
BRANSON, BUFFALO, CAMDENTON, CAPLINGER MILLS, CARTHAGE,
CASSVILLE, CEDAR SPRINGS, CHARITY, CHICOPEE, CHRISTIAN CENTER,
COLE CAMP, COLUMBUS, CRANE, CROCKERVILLE, CROSS TIMBERS, DAWSON,
DECATURVILLE, DOGWOOD, DUNCAN, EDGEWATER BEACH, EDMONSON,
EL DORADO SPRINGS, ELDON, ELSEY, FILLEY, FOOSE, FORSYTH,
FORT LEONARD WOOD, FORT SCOTT, GOODHOPE, GOODMAN, GRAFF,
GREENFIELD, HERMITAGE, HOLLISTER, HUGGINS, INDIAN POINT,
JOHNSON CITY, JOPLIN, KENOMA, KIMBERLING CITY, KIRBYVILLE,
LAKE OZARK, LAMAR, LAQUEY, LAURIE, LEBANON, LINCOLN, LOCKWOOD,
LONE OAK, LOWELL, LYNCHBURG, MADRY, MANSFIELD, MARCH,
MARIONVILLE, MARSHFIELD, MEINERT, MONETT, MORA, MOUNT VERNON,
MOUNTAIN GROVE, NEOSHO, NEUTRAL, NEVADA, NIXA, NOEL, NORTHVIEW,
NORTHWYE, OLIVE, OSAGE BEACH, OZARK, OZARK BEACH, PAWNEE STATION,
PINEVILLE, PITTSBURG, PITTSBURG, PLAD, PLATO, POWERSITE, QUINCY,
RIVERTON, ROACH, ROBY, ROCKY COMFORT, ROCKY MOUNT, ROGERSVILLE,
ROLLA, ROME, SELMORE, SEYMOUR, SHERWIN, SILVER DOLLAR CITY,
SOUTH WEST CITY, SPRINGFIELD, SQUIRES, STIPPVILLE, STOCKTON,
STOVER, TIFFIN, VANZANT, VERSAILLES, VICHY,
VILLAGE OF FOUR SEASONS, WARSAW, WASOLA, WAYNESVILLE, WEAUBLEAU,
WHEATLAND, WHITAKERVILLE, AND WINDYVILLE.
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