The Jasper County coroner has ruled the death Sunday of a 37-year-old Joplin man a suicide.

Capt. William Davis of the Joplin Police Department said officers were called to 602 W. Fifth St. after a family member of Tyler S. Ackerson reported finding him deceased inside the residence there. Coroner Randy Mace said Tuesday that he ruled the death a suicide by hanging after an investigation by police.

The deceased's body was taken to Mason Woodard Mortuary, where funeral arrangements are pending.

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