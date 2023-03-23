THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
72 IN EFFECT UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 24 COUNTIES
IN CENTRAL MISSOURI
PULASKI
IN EAST CENTRAL MISSOURI
PHELPS
IN SOUTH CENTRAL MISSOURI
DENT HOWELL OREGON
SHANNON TEXAS
IN SOUTHWEST MISSOURI
BARRY CHRISTIAN DADE
DALLAS DOUGLAS GREENE
JASPER LACLEDE LAWRENCE
MCDONALD NEWTON OZARK
POLK STONE TANEY
WEBSTER WRIGHT
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALTON, ANDERSON, AURORA, AVA,
BANGERT, BENDAVIS, BIRCH TREE, BOLIVAR, BRANSON, BUFFALO,
CARTHAGE, CASSVILLE, CHARITY, CHRISTIAN CENTER, COUCH, CRANE,
DARIEN, DAWSON, DOGWOOD, DUNCAN, EDGEWATER BEACH, ELSEY, FOOSE,
FORSYTH, FORT LEONARD WOOD, GLADDEN, GOODHOPE, GOODMAN, GRAFF,
GREENFIELD, GREER, HOLLISTER, HOWES, HUGGINS, INDIAN POINT,
JADWIN, JOPLIN, KIMBERLING CITY, KIRBYVILLE, LAKE SPRING, LAQUEY,
LEBANON, LOCKWOOD, LYNCHBURG, MADRY, MANSFIELD, MARCH,
MARIONVILLE, MARSHFIELD, MEINERT, MONETT, MONTIER, MOUNT VERNON,
MOUNTAIN GROVE, NEOSHO, NIXA, NOEL, NORTHVIEW, NORTHWYE, OLIVE,
OZARK, OZARK BEACH, PINEVILLE, PLAD, PLATO, POMONA, POTTERSVILLE,
POWERSITE, ROBY, ROCKY COMFORT, ROGERSVILLE, ROLLA, ROME, SALEM,
SELMORE, SEYMOUR, SILOAM SPRINGS, SILVER DOLLAR CITY, SOUTH FORK,
SOUTH WEST CITY, SPRINGFIELD, SQUIRES, TERESITA, THAYER,
THOMASVILLE, VANZANT, WASOLA, WAYNESVILLE, WEST PLAINS,
WHITE CHURCH, WILDERNESS, WINDYVILLE, AND WINONA.
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.