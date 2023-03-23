In honor of Women’s History Month, the League of Women Voters of Greater Joplin Area will sponsor a screening of "Hidden Figures" at 4 p.m. Sunday at Bookhouse Cinema, 715 E. Broadway.

The film follows three female African American mathematicians at NASA and is based on a true story. It stars Taraji P. Henson, Octavia Spencer and Janelle Monae. 

Admission is free and open to the public. The league will also accept cash or nonperishable food items as donations. 

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