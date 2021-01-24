DIAMOND, Mo. — Diamond High School recently announced its honor roll for the first semester.
A honor roll
Seniors: Zachary Baird, Taylor Bard, Cody Behler, Reagan Brasier, Halee Bronson, Allyson Brouillard, Allison Brown, Elizabeth Clark, Calista Coleman, Sean Dalton, Cassie Giles, Kylie Grundy, Michaela Harris, Grace Irwin, Luke Lawson, Emily Meador, Grant Osen, Laisha Rangel, Matthew Riley, Raecancia Riley, Xavier Sattler, Ray Scott III, Tessa Shaw, Kylee Sill, Jacey Starks, Jayce Taylor and Gabriela Vizueth.
Juniors: Victoria Apfelbaum, Madison Bentley, Lexy Bridges, Samuel Clement, Josie Crisp, Kaden Culbertson, Karl Culbertson, Eli Cupp, Caitlin Devins, Ty Douglas, Abbie Frossard, Ally Golian, Carl Greathouse Jr., Blake Grube, Monica Harter, Anthony Heikkila, Chase Housh, Karmen Lauber, Ethan Leake, Paige Lundry, Tucker Macy, Larry McKinnis, Jaxson Mein, Haleigh Pittman, Wesley Roughton, Hunter Shallenburger, Ariana Skillen, Raele Smith, Chenelle Spor, Kyler Terry, Leslie Watson, Matthew Watson and Jamison Wright.
Sophomores: Piper Brewer, Sydney Cook, Lydia Cupp, Ashlyn Daniel, Jessica DeBoer, Dalton Duquette, Campbell Frazier, Kilyn Gardley, Nathan Gray, Blake Irwin, Ayden Lorenzen, Emilee Shallenburger and Brooklyn Walker.
Freshmen: Kaleb Belcher, Trinity Bunn, Cadence Clark, Taaron Drake, Grace Frazier, Abigail Guatney, Janalyn Kralicek, MaKaylynn Lafferty, Dilan Manley, Mason Meador, Cooper Miller, Matthew Navarro, Cody Neal, Johnnie Sill, Caitlyn Suhrie, Callie Sweet, Kendyl Terry and Benjamin Yorke.
B honor roll
Seniors: Nova Brown, Jason Clenney, Chantel Jones, Triston Kralicek, Isaac Montgomery and Zachary Warthen.
Juniors: Isaac Baird, Isabella Body, Simon Burke, Andrew Cross, Ethan Cupp, Madison Dillon, Payton Douty, Aaron Felkel, Carleigh Garoutte, Caitlyn Hunt, Tyler May, Julz McHenry, Kathryn Primm, Garrett Smith and Isabell Webber.
Sophomores: Sally Arai, Jacob Atkinson, Alexander Brown, Clayton Callis, Hallie Crisp, Bailey Danner, Gabrielle Duley, Jarron Hembree, Jasmine Huntley, Isabella Lankford, Ty McDermott, Nevaeh McLaughlin, Odalis Meza, Mattalin Moore, Katelyn Moran, Breydon Pelt, Daniel Potter, Caden Schemet, Samara Shaw and Meghan Stevens.
Freshmen: Landen Adams, Ragan Bolt, Danial Brown, Christopher Burns, McKinzee Callis, Avwren Dudley, Arian England, Vanessa Foersch, Danielle Frick, Sianna Jones, Kendal King, Jim McKee, Arissa McLaughlin, Elias Montgomery, Chandler Ramm, Kadin Rodgers, Donie Taylor, Brianna Thomas and Chloe Transeau.
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.