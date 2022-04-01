Joplin High School has announced the students who have been named to academic honor rolls for the first semester.
Students who were named to the honor roll with a GPA of 4.0 and above are:
• 10th grade: Ethan Michael Bentz, Avery Alexssandra Bermudez, Masyn Nichole Briggs, Makayla Rose Campbell, Alexandra Bree Carson, Adeline C Dunn, Abigail Louise Eckert, Daniel Robert Fajardo, Morgan Leigh Ferro, Chloe Rachelle Friend, Alexeous Rose Hall, Hayden Ray Harding, Brianna Kay Haste, Vivian Helena Holt, Ian Thomas Horton, Ethan Thomas Jasperson, Cody Alan Kaughman, Alissa Kennedy Kean, Aidan Christopher Koch, Iven Lorant Medina, Megan Breann Meeker, Chloe Jo Sanders, Josef Wilhelm Schuller, Ella Katherine Schwab, Breklyn Nicole Shelley, Elijah Steven Sly, Emma Pearl Spriggs, Grace Olivia Tatum, Tyler Adam Thompson, Marissa Lynn Todd, Olivia Margaret Vinsand, Erika Lee Washom and Ryan Parker Williamson.
• Ninth grade: Adam Badr, Abigail Beltran Leon, Lilly Kate Lin Benfield, Roodnaelle Blaise, Lily Ree' Breidenstein, Rhianon Leigh Bruner, Christian Wyatt Cavener, Reina Shae Cisneros, Kasandra Lee Daniels, Linde Nicole Davis, Kenner DeLaPena, Ben Alexander Delman, Grey Chapman Edwards, Grace Lea Fajardo, Duncan Fogarty, Princess Karina Garnes, Leif Macon Garrity, Braxon Mikel Gough, William Josiah Hazlewood, Parker Reese Hinman, Alexandra Grace Holden, Braden Miles Honeywell-Lynch, Samuel Lee Ipock, Amy Grace Kessler, Christina Quynh Le, Ty Michael Matthiesen, Alyson Riley McDaniel, Elizabeth Leeann Munn, Adalynn Jolie Noirfalise, Victoria Janet Owen, Anant Patel, Skylee Nevaeh Phillips, Dorian Aeneas Christoph Power, Lillien Prater, Kendall Leigh Ramsey, Addison R Route, Dominick Alexander Sansalone, McKenzie May Sarakinis, Hannah J Sargent, Kutler Landon Schwarting, Cade Brendan Sinclair, Brian Smith, Anna Pearl Stanley, Lisa Nicole Switzer, Roman Allen Venturella, Ashley Elizabeth Webster, Annmarie Lin Wilcox and Kaylee Jane Woods.
Students who were named to the honor roll with a GPA of 3.0 to 3.99 are:
• 10th grade: Kathryn Nicole Abelein, Brayden Anderson, Kaydin Matthew Ballard, Ethan M Bard, Anna Katherine Barnhart, Caden Travis Bay, Jacob Robert Bayer, Charlie Brae Blansit-Merrill, Oliver Thomas Bortz, Kylie Diane Bowers, Isaiah David Brewer, Daniel Lynn Bryan, Averi Rae Burks, Noah Brian Burnison, Elizabeth Gabriella Burtrum, Xerrick Anthony Burwick, Dacia Marie Busch, Raelin Mariah Calderon, Taryn Casey, Melanie Rubi Cerratozavala, Katelyn Renee Chandler, Krista Lynn Cheatham, William David Cooper, Amelia Marie Coyne, Jasmine Camilla Crites, Kristian David Cross, Austin Mitchell Cupp, Kaitlynn Curtis, Summer Dawn Davenport, Gracen Leeann Davis, Jamie Fredricka Davis, John DeLaRosa, Alexa Lynn Denson, Alyssa Marie Denson, Mia Emaline Deremo, Keighala Glenn Derenia-Coates, Brayden Michael Dick, Hadlee Logan Dixon, Samara Christine Dodson, Jake Thomas Donahue, Anistasia Marie Downum, James Michael Dudley, Rebecca Katelyn Duerr, Parker Mason Durham, Samuel Oliver Dutton, Jadyn M Elder, Madison Paige Elias, Logan Michael Depp Emmett, Caroline Elizabeth Erisman, Mason Cooper Eudy, Garrett Jeffrey Fisher, Scarlett Grace Floyd, Hunter Allen Freeman, Ethan Douglas Gibson, Hannah Nicole Gilbert, Kaden Christopher Gilmore, Hannah Josephine Glaskey, Ashlyne Glover, Emma Louise Goebel, Adrian Alberto Gonzalez, Brandon Hobbs Gooch, Lanee Jaye Goodwin, Connor Roy Gossard, Shayla Elayne Gould, Anya Noelle Gribben, Rylie Andrew Gust, Billy Joshua Gutierrez Escobar, Joseph Whitfield Hafer, Kenna Mattison Haley, Aaron Carl Hammond, Carson Matthew Harrison, Alice Paige Haverly, Hinten Isaac Hayden, Tomiesha Blushay Hazley, Francesca Isabel Herrera, Hayden Kenneth Hewett, Kallie Ann Hill, Boston Kade Hillger, Genevieve Louise Hird, Ella Grace Hjulberg, Nicholas Easton Hoover, Hadyn Marcella Howard, Evelyn Jane Hudnall, Harper Ruth Hunt, Samantha Jean Jasinski, Claire Ruth Jasper, Dakayda Violet Jessip, Alexi M Johnson, Payton Amaya Jones, Allie Lynn Keizer, Kira Rose Khadivi, Kayley Leeann Kilbane, Shyla K Kitchens, Ronald Edward Klein, Miah L Lamberson, Colin Benjamin Lang, Cole Michael Lawrence, Emilie Lawrence, Bailey Jayne Ledford, Alexandria Lord, Natalie Joann Loyd, Bethany Daniel Lund, Hayden Allen Lund, Emily Grace Lynch, Dakota Dean Maddox, Emma Faith Marshall, Calpurnia Mae Martin, Kayleigh June Martin, Thomas James Matlock, Lauren Clare May, Brayden Christopher Mayberry-Bateman, Maddison Grace McClure, Kyndall Renee McDonald, Kirsten Marie McMillen-Lollar, Izabella Jay Lynn Millard, Jackson Lloyd Mordica, Hailey Moses, Charleigh R Mueller, Kyleigh Nichole Naff, Marrisa Dawn Nanney, Kaleb Thomas Napier, Tiffany Wangare Ndauwa, Mya G Ndedi-Ntepe, Hannah Jo Nelson, Angela Minh Thu Nguyen, Hoa Tran Tuyet Nguyen, Dominic Michael Ortiz, Bailey Emma Owens, Sharon Parijith, Akshar L Patel, Ashley Nichole Phillips, Jenavieve Nevaeh Phillips, Allison Marie Poe, Mikayla Richelle Porter, Matthew Christopher Nickolas Pratt, Taylor Lane Reid, Quinton Perry Renfro, Abel William Richardson, Aiyana Leigh Richardson, Justice Don Richmond, Lauren Hope Riddle, Olivia Layne Riddle, Reese Abigail Rigsby, Sherlyn Gizel Rivas, Aidan Michael Sampson, Harry E Satterlee, Dante Auron Shackles, Jenah Wang Xialon Shaddy, Caden Shoemaker, Grace Eleanor Simon, Gavin Daren Smith, Lily Rae-Ann Smith, Morgan Delaney Smith, Ansel Joel Sneddon, Elisia Sarah Spiering, Hailie Michelle Standridge, Jaedince Ilizabeth Stennett, Keeana Marie Stephens, Gwenna Elizabeth Street, Macy Catherine Taylor, Cadyn H Taylor-Wise, Kirsten Brielle Thom, Allison Claire Toman-Roark, Karol Denisse Trejo Cervantes, Cassie Jordan Tunnell, Jasmine Renae Tupper, Trace Alen Turner, Elijah Kade Upton, Fran Van Den Borne, Janiah Rheaelle Vaughn, Ian Carter Vermillion, Jaden P Vickers, Campbell Brooke Waggoner, Harmony Marie Weller, Dayden Allen White, Brooklynn Keyira Whitelow, Jonathan Grant Williams, Meleigha Michelle Wilson, Andre Wright-Vargas, Drew Jane Yockey, Roxanna Marie Yost, Katelyn Nicole Young, Kayla Brooke Zbranek and Kian Benjamin Zustiak.
• Ninth grade: Cayden J Allan, Keith Josue Alvarado, Evan Wayne Arnold, Phutanet Arpong, Alysa Barlett, Shyla Heavenly Barney, Cierra Nicole Bebee, Bradon Scott Beerly, Maddox Cole Benfield, Evan Daniel Bentz, Xander Dade Berryman, Raven Leigh Bilke, Samantha Nicole Bowin, Kannon Robert Brasch, Parker Alan Brenner, Tristen Andrew Brewer, Meah Jena'e Britt, Jadelynn Faith Bryan, Braxton Robert Burd, Alice Juliet Burk, Tori Larayne Burnett, Melanie Leann Burns, Damari Tyresha Bynum, Mercedes Dawn Carney, Iva Marie Carpenter, Elijah Ricardo Chauncey, Jackson Lee Brian Clem, Myleah Jo Clevenger, Sierra Lynne Coleman, Brody Andrew Cooper, Aiden Patrick Wayne Cox, Lucy Renae Crawford, Trinity Hope Crisp, James Frank CrossD'Saronno, Lacie Rose Crouch, Isabella Cruse, Addison McKenzie Cupps, Sofie Ann Davis, Kiann Marie Day, Alejandro Servin De La Torre, Adyson Faith DePriest, Amelia Grace Dixon, Jillian Paige Dlouhy, Karlie Jean Doughty, Tucker Kash Eads, Addison Grei Ekhoff, Adaline Elizabeth Eldridge, Lucy Jeanne Erisman, Sarah M Falkensten, Kaden Ian Flake, Trenton Lee Gage, Blanton Garrigan, Blayne Christian Giddens, Matthew T Goins, Micah J Goins, London Tom Goodwin, Joseph Mark Graham III, Tayler A Gray, Natasha Renee Hart, Andrew Mitchell Ray Harthan, Hailey G Hensley, Karma Hensley, Noah Ira Hernandez, Miles Hogan, Harllee Jo Honeywell, Makayla Leanne Hootselle, Dylan Trey Houston, Tucker Daniel Houston, Jazmein Dawn Howard, Connor Brady Intessimone, Emma Grace James, Brinlee Claira Ann Jarvis, David S Jennings, Collis Eugene Jones, Rachel Marie Kailer, Kyara Serene Kaughman, Griffan Keller, Riley Jo Kelly, Amara Jane Kidd, Jasmine Ligoria Kilafwa, Emily Addison Kingery, Elijah Curtis Knight, Jaiden Aubrie Kobleur, Aiyana Janise Kroll, Allie Nicole Krumsick, Jaxon Cole Kuhn, Avarus Surahj Kuhn-Wofford, Kelly Jane Kumbier, Payton Lamb, Kadence Renee Lawson, Declan Alexander Leas, Dominic Isaiah Leesman, McKenna Dai Legg, Jionna Eva'n Leonetti-Houchin, Jordan Nicole LePage, Addie Michelle Looney, Maria Kay Loum, Emma Oren Low, Abigayle Taylor Lowery, Cyrys Edward Ludiker, Cameron Larae Manning, Brooke Allison Mardis, Colby Maddox Marston, Brayam Abel Martinez-Anaya, Bosten Mathew, Alexis Raine McCann, Allison Rose McDaniel, Emelia Jaelin McGill, Taylor Ray McMillian, Christopher Douglas Means, Kylie R Medley, Yoselin Mendoza-Garcia, Rayann Rose Meredith, Jayden Rainn Miller, Lisa Michelle Miller, Jinera Moon, Zachary Wayne Moore, Coryaunna Michelle Mueller, Kaitlyn Sue Murdock, Landon William Newcomb, Noah Scott Newman, Hieu Scotten Nguyen, Triet Minh Nguyen, Macee Paige Oakes, Adam Ocampo, Adalynn Shay Marie Osborn, Isela Maribe Orona Pacheco, Tayshaun James Palmer, Jadyn Pankow, Joshua Caleb Parker, Marius D Pate, Elliott Lynn Patterson, Jonathan William Patterson, Keagen Wayne Paxson, Jadon Eugene Payne, Alyssa Celiz Peralta, Victor Perez, Nevaeh Lynn Perryman, Isaac Christopher Plumb, Alex Michael Potts, Halle Rose Potts, Dayn Alynn Meyer Power, Kylie Lynn Pratherhedgpeth, Trista Michelle Purkey, Connor Delane Pursley, Maggie Ann-Jane Rackers, Isaiah Daniel Rago, Devin James Randall, Adyson Nichole Ratliff, Mason Lee Ray Ferguson, Carley Reavis, Kaleb Richards, Tanner Robert Rivers, Adrianna Dawn Roberts, Ava Rae Kristin Rodriguez, Justice J Rogers, Adela Renae Rohner, Kalliyan Kohana Ross, Serenity Joli Ross, Christian Rubio, Coby Sampson, Joselyn Murga Santillanes, Ashlyn Rene Santini, Blake E Scala, Ava Grace Schaffer, Aria C Schlichting, Aiden Christopher Edward Scourten, Brooklyn Jean Secrest, Jaxson Shelton Shanks, Alyssa-Diamond Marie Shaw, Gracie Kaylynn Sofia, Evan Grant Stamper, Mia L Starr, Harley Mae Stephens, Taylor Marie Steverson, Aleesha Renae Stewart, Jacob Doyle Stokesbary, Landon Dale Stribling, Peyton Maverick Swenson, Nicholas Kyler Tarr, Jakobe Cozay Taylor, Bailee Faye Thetge, Davin Eugene Thomas, Ian Jaziel Trejo Cervantes, Parker Eugene Tunnell, Becca Kate Tyson, Cash David Tyson, Jesslynn N Ugalde, Briceida Valenzuela-Sanchez, Isabelle Leighann Vaughn, Phia Marie Vogel, James Arthur Wade, Brock Landon Waghorn, Evelyn Watson, Joshua David Weaver, Jazmin Olivia Weist, Alexander Ryan Whitten, Cooper Jackson Williams, Gabrielle Giavonni Williams, Kobi Alexis Wilson, Landry Loyd Wilson, Mariah Lueann Wilson, Katelyn Louise Wimberley, Chloe Marie Wininger, Grace Savannah Wolfshorndl, Shelbie Lynn Wood, Parker James Yearton and Gwenyth Renelle Zamanzadeh.
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