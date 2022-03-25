Joplin High School has announced the students who have been named to academic honor rolls for the first semester.
Students who were named to the honor roll with a GPA of 4.0 and above are:
• 12th grade: Shelbee Paige Aleshire, Jocelyn Eve Baine, Ian Wayne Blades, Bailey Erin Calvin, Astrid Cardenas, Bodee Carlson, Alea Makai Nina Davis, Jasmine DeGroat, Kennedy Ashton Deruy, Jennalee Rochelle Dunn, Emma Dawn Farmer, Emma Marie Floyd, Paisley Grace Freund, Jovi Grace Frost, Macey Lee Helms, Wyatt Zander Honeycutt, Nicholas Matthew Horton, Caroline Anne Hunter, Devin Jackson, Joseph Wayne Jasper, Avery Grace Jones, Stone William Karcher, Isaiah Amon Kingery, Allie Michelle Lawrence, Eric D McDonald, Ian Paul Mueller, Emily Elizabeth Nelson, Eric William Nelson, Kim Nguyen, Brooke Ashley Nice, Evan Christopher Overstreet, Noah Jonathan Pearson, Patrick Lashonn Reed, Cole Robert Richards, Jamie Renee Ritter, Destiny Dawn Roland, Katelynn Jade Rutledge, Jackson Cooper Sargent, William Wyatt Satterlee, Angelina Grace Schramm, Monte Rae Seminole, Keegan Eric Skiles, Christopher William Smith, Aria Jade Spurgeon, Connor W Stockam, Tyler Blake Sullivan, Ryleigh Brielle Surridge, Michael Joal Thompson, Madisyn Paige Tracy and Harmony Rose Vodicka.
• 11th grade: Katrina Asistido, Elizabeth Claire Benfield, Mairi Ruth Beranek, Kaitlyn McKenna Beyersdorfer, Jaxon Timothy Blackford, Shannon A Bowman, Dylan Christopher Bozarth, Ethan Jack Brigham, Hobbs Desmond Campbell, Taylor Dawn Colson, Jeana Marie Compton, Grayden Thane Cravens, Alexander Wayne Davidson, Abigail Frances Edwards, Vivian Marie Farber, Laurel Grace Foltz, Indeeera Geitha Gavin, Myles Douglas Griffith, Emma Joleen Harper, Owen Hensley, Wyatt Joshua Elbert Hensley, Jayce S Hollon, Jonathon David Jones, Josh Michael Lashley, Nha Mi Ngoc Le, Polina Lebedeva, Molly Jade Lynnae Maggard, Jack William Aldon McCarty, Hunter Ross Merkley, Abigail Noel Morningstar, Hope Ann Oakley, Samuel Skiles Parrot, Aaliyah Perez, Jaylin Lexi Sangale, Charles Dale Selix, Lillian Michelle Shea, Emma Sims, Katelyn May Snider, Triston Dax Stogsdill, Emma Lynn Stubblefield, Ian Lee Surbrugg, Abigail Faith Vandenburg, Jensen Paige Vowels, Kiara Nicole Walker, Emma Grace Watts, Betty Sue Lynne Wiles, Madeline Wilson and Isabella Rose Yust.
Students who were named to the honor roll with a GPA of 3.0 to 3.99 are:
• 12th grade: Jessalyn Paije Adams, Dakota Cyann Agee, Paige Lynn Allbright, Hannah Rose Allen, Xavier Lee Allen, Gracie Allison, Gabriel Alexander Alvarez, Austin John Amundson, Kylie Breann Anderson, Mackenzi Arnhart, Landen Thomas Atherton, Wilfred James Aton, Donna A Autry, Andrew David Bare, Zaben Thomas Barnes, Eliamaria Isabell Barraza, Jordyn Rae Bastianelli, Ty Garrett Beebe, Gatlin Joe Bender, Nour Douaa Benmayza, Kameron Alexander Bennett, Hannah Grace Bentz, Cheyenne Rose Bernier, Braiden Black, Cloey Marie Blank, Trevor Blanken, Kolbey Shawn-Michael Brackett, Addison RayAnn Brigance, Alexander Hayden Brigance, Allyson Elizabeth Briley, Cheyenne Christine Brown, Kaylynn Ann Brown, Logan Bruggeman, Derrick Edward Buehler, Maya Suzanne Burden, Alexus Mia Burton, Kaydence Renae Campbell, Ezequiel Armando Cardona, Carly Maree Cascone, Dylan Castillo, Maylin Castillo, Alexis Nicole Chandler, Zadien Alexander Cherry, Adyson Paige Chew, Calvin R Clark, Lucas Matthew Clark, Emily Nichole Clifford, Gretta Rose Clouse, Leighton Alexander Coats, Elijah James Corben, Madison Freedom Corl, Yael Adair Cortes-Perez, Kacy Lynn Coss, Jackson Adia Lynn Crawford, Marina Danae Crouch, Jennifer Vanessa Cua Garcia, Fletcher Thomas Cupps, Noah Allen Danner, Kameray Leeann Davis, Camryn Michelle Dean, Mia Amor DeLaRosa, Emily Elyse Delman, Aaron Jacob Dodge, Gavin Ried Dunfield, Henry Patrick Dwyer, Rachel Elisabeth Eckhardt, Ronan Gage Ekhoff, Marcy Eliou, Lauren Elizabeth-Kaylin Ellis, Akira Kelis Evans-Houston, Jeanetta Dawn Fidler, Chloe Dawn Fienen, Vicente Homero Flores, Joshua Clint Forrest, Mackenna Brianne Fountain, Brooklynn Dawn Foust, Donovyn Andrew Fowler, Nina Lofran Fowler, Tabitha Frank, Anthony Matthew Fry, Bailey Lauren Gage, Abrianna Garcia, Lucienne Gebauer, Calin Dan Gilreath, Gabrielle Lauren Goepfert, Jakob Goettel, Gracie Ryan Gooch, Kattie Lynn Gordon, Zacharie Graves, Sara Rachele' Gray, Colton Ray Green, McKenzie Elizabeth Green, Jocelyn Elise Griffith, Ethan Michael Guilford, Elizabeth Rose Hafer, Ashlynn Delanie Hardesty, Mary Lou Hardy, Carson Samuel Hazlewood, Makenna Joanne Helms, Yael Herrera, Quenton Lesean Hodge, Corbon Hoffstatter, Rachel Gabrielle Holden, Macy Nicole Holliday, Angela Renae Hollingshead, Brett Steven Holstrom, Ella Rose Jean Holt, Nina Katheryn Holt, Ian Nicholas Hounschell, Emmalee Joy Hurrell, Mia Ann Jasinski, Areil Shiree Johnson, Jesse Michael Johnson, Connor Tate Jones, Giavanna Aidan Jourdan, Ashlyn Faith Kanakis, Jem Kionisala, Paul John Kranker, Elijah Chadwick Lamb, Erik Grant Lavelle, Laney Jo Law, Lakya Dayne Leathers, Oscar Lechuga - Arrieta, Camryn Dianne Ledford, Elise Loran Leek, Caleb Joseph Lewis, Neythan Kenneth Lewis, Jayden Ellene Lioubinsky, Jermaine Ishmaila Loum, William Paul Martin, Evan Jamison Matlock, Summer Marie Medlock, Annabel Korin Meredith, Axel James Merriman, Blayden John Merriman, Gracianna Navajo Millard, Emily Grace Miller, Tidus Snow Miller, Asher Ryan Mobley, Brantley Allen Morris, Juliana J Morris, Sydney Morgan Newcomb, James Brian Newton, Gustavo Onate, Kollin Douglas Parrish, John Adam Martin Patterson, Jessica Rose Pazin, Nelson Pelep Jr, Emma Belle Peterson, Dawson Michael Phillips, Starr Raylene Pierce, Christina Marie Post, Brooke Olivia Pritchard, Paige Elizabeth Pritchard, Zoe Alaina Purcell, Amy Roxana Ramirez, Korey Scott Read, Parker Steven Reynolds, Zackary Ryan Rivers, Imani Scott Robinson, Mia Payton Rodriguez, Sophia Denee' Romero, Riley Duane Roper, Maxwell Keith Russell, Carson B Sadler, Keith N Sanders, Caden Tyler Sasser, Aria Grace Sayles, Sophia Schwartz, Morgan Rashel Shepherd, Erica Pauline Shoemaker, Aiden Joseph Short, Kalynn Danielle Simon, Trenton James Simon, Brayden Smith, Donovan Gregory Smith, Elizabeth Bailey Snider, Eric Gabriel Speer, Olivia Sage Spencer, Macabe Lee Sprenkle, Jack Thomas Stanley, Gary Leon Starchman Jr., Grayson Gudmund Stovern, Mykah Gabrielle Strausbaugh, Andrew Blake Taylor, Jaden Lori Taylor, Faith Leeann Tupper, Samantha Haley Tyler, Clifford Dalton Underwood, Mirian Valenzuela Valenzuela-Sanchez, Luke Vieselmeyer, Ella Magdalene Vinsand, Averi Diane Wald, Natalie Christine Walker, Sydney Walker, Stephen William Warren, Sarah Renee Watson, Brieonah Leah Weibel, Kiefer James Wheeler, Benjamin David Williams, Kelsie Dawn Williams, Roman Gabriel Williams, Jessica Lynn Willoughby, Leanna Jessie Windle, Joseph Marvin Wright, Kane Alden Wright, Keyarah Christian Wright and Darren Alden Zustiak.
• 11th grade: Ramsha Abid, Jackson Cole Adams, Tess Camille Adams, Muhammad Mubashir Ali, Jalee Michaelle Arnold, Serafina Delois-Jean Auberry, Blakeley Jane Bagley, Jayla Genevieve Ballard, Dominyke Latresse Beck, Claire Noel Beezley, Lindsey Elaine Belnap, Esthefany Alejandra Betanco-Zavala, Logan Russell Bever, Paris Renee Binning, Breana Marie Black, Braden Cristopher Bogar, Brian Michael Boyer, Addison Camille Bridges, Lucas Joe Brower, Jabin Louis Brown, Zoey Louise Brumley, Adam Van Burmeister, Kaylani Raylene Burrola-Ochoa, Cain Michael Butcher, Tahoe Andrew Campbell, Prince Chester Canivel, Lillie Elisabeth Carrier, Kaylee Marie Cavener, Amya Renee Chatman, Marcella D Christy, Carina Isabel Cisneros, Alayah Latreece Clark, Sakiya C Clark, Tobey Charles Clark, Tatiana Sirae Cline, Jaxson Lewis Cloud, Landon Curtis Cole, Aidan Jan Cook, Kaya Nevaeh Cooper, Riley Makenna Cooper, Isabelle Anna Marie Corriston, Vayda Leigh Couch, Haleigh Elizabeth Crane, Clayton Eyzic Culie, William Alan Cupp, Bennett William Dall, Adrishta Damian, Kaylynn Marie Damrill, Christian Day, Tia Day, Hallie Jo Demery, Brynn Driver, Lakyn K Duncan, Payton Taylor Erickson, Winnie Camelinda Estime, Emily Elizabeth Evans, Dalton Joesph Fickle, Corinne Fogarty, Lola Dawn Fontana, McKenna Paige Fry, Lily Jade Garrity, Shawnee Marie Giddens, Cylee Renee Gilreath, Jackson Dale Gilstrap, Delanie Glover, Kaylea Renea Green, Kaden Dale Griffberg, Luke Bryan Gunn, Faith Laurel Haddock, Kailey Ann Hamilton, Hansen Daniel Handy, Trinity Marie Harms, Emily Elizabeth Harvel, Riley Leann Hawn, Abby Mae Hembree, Ashley Nichole Herron, Allysun Moran Higdon, Brooklyn Joyce Hiller, Hailey Elizabeth Hilsabeck, Julianna Elisabeth Holley, Gavin Hollingshead, Reagan Olivia Horn, Danielle Marie Hubbard, Jayla Jo Hunter, Isabella Rose Huskey, Jadaci Sanaa Hyche, Joseph Jacob Ipsen, Alex Edward Isbell, Makiyah Da'nae Jackson, Gavin Elias James, Hailee Johnson, Lindsey Breanna Johnson, Erin Danielle Jones, Jayce Michael Jones, Zachary Don Jones, Andrew Airin Jordan, Morgan Andrew Keller, Aiden Thomas Kerr, Natalie Diann Kessler, Levi Roy King, Jackson Grant Kitchingham, Theodore James Knutson, Kolton Richard Koile, Emily Jo Landsaw, Brodie Alan Lane, Emma Sophie Langer, Miracle Diane Lawrence, Tru Kayelee Ledford, Jessie Poya Leow, Lucas Alan Littrell, Jose Angel Lopez, Zacary Weston Loveall, Kiera Addison Magee, Michael Aaron Mancipe, Emma Grace Marshall, Alexis Dayana Marson, Cielo Martinez, Vincent Richard Martinez, Billy Jesus Maturino, Michael Daven McCallister, Jillian Marie McDaniel, Ryan Anthony McGrane, Justin Blake McReynolds, Allie Michelle Michael, Cheyenne M Miller, Dominic Glenn Miller, Mariah Nicole Miller, McCall Rae Miller, Gracie Marie Mitchell, Sage Grace Mitchell, Samuel Ray Moore, Alexa Rae Moritz, Eugenia Morselli, E'ladia Marie Moss, Easton Campbell Murdock, Andrew Michael Myers, Margaret Narrell, Chidiebere David Ndukwu, Elijah Paul Neville, Zoe Isabell Newman, Orion Kyle Norris, Ryan Owens, Carmen Ella Pace, Carlos Alexy Padilla, Benjamin Parker Pagan, Daevion Tyrone Parker, Justin Matthew Parker, Paisley Kimberly Parker, Hudson Charles Patterson, Briana Janel Payton-Gilmartin, Angeline Emily Peralta, Nivie Prinae Poll, Natalie Kay Pryor, Leonie Sophie Quade, Braydon Lee Rainey, Tristen Wayne Rainey, Lily Nicole Rakes, Ashley Ann Readshaw, Elaine Michelle Reaves, Levi James Richards, Ami Anne Riechman-Bennett, Abigail Elizabeth Riediger, Josiah E Rizo, Clara Grace Robyn, Davion L Rogers, Larrissa Nichole Ruddick, Aaliyah Sade Russell, Ashkya Amiyah Santini, Elise Riley Sedrick, Leah Raye Sherrod, Olivia Mae Shipley, Emma Grace Sitton-Coats, Bonnie Lynn Smith, Luke Samuel Smith, Taegen Bryanna Smith, Isaac Benjamin Smutz, Kyle Landon Snow, Caydence Jade Sparks, Layla Nicole Stephens, Trevor Alan Stites, Tyler Dean Swearngin, Gabriella Pearl Sweeten, Miles Reding Ton, Timothy Tracy, Dane Zachariah Triplett, Dax Robert Tyson, William Brodie Utley, Alexander Touker Vang, Draven Alexander VanGilder, Drew Austin VanGilder, Thomas Jay Virtue, Adrianna Lavon Wagner, Cole Ryan Wagner, Landon Wayne Wald, Laramy Lee Wald, Anna Kathleen Wallace, Megan Meng Walser, Daeton Jace-Anthony Watkins, Braxtin Parker McGrady Wehmeyer, Jaelyn Renae Weist, Cody Michael Weldy, Nieves Christine Wilbanks, Hannah Michelle Williams, Jackson Riley Wimberly, Tiffany Louise Wininger, Jordan Alexander Woerner, Dalton James Wooldridge, Deya Victoria Yandell, Katy Zerkel and Ryan Curtis Zimmerman.
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