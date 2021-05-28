PARSONS, Kan. — Labette Community College has announced its student academic achievements for the spring semester.
Students who were enrolled in at least 12 hours of courses and earned a 4.0 GPA are listed on the president's honor roll. Students in at least 12 hours of courses earning a 3.5 GPA qualified for the dean's honor roll.
President’s honor roll
Kansas: Katherine LeAnn Bath, Sage Madison Davis, Autumn Ann Dodsworth, Mikayla Lynn Easley, Lelia Nance, Taylor Erin Nelson, Christina Sykes, Cadence Eryn Wheeler, Katrina Sue Egermeier, Dusti Re'Anne Henderson, Kaitlyn Renea Sherwood, Isabella Rose Kitterman, Leslie Ann Fenske, Raven Cheyenne Hull-Jones, Jacob Walter Major, Peyton C. Simpson, Hayden James Lee, Ashlynn Ilene Smith, Shainna Alexis Farrow, Taya Marie Maxson, Megan Marie Thomas, Allison Sue Richwine, Kaylea Lynn Hemphill, Riley Breann McNemar, Lexi KayAnn Price, Taehler Dawn Watkins, Kylee Jane Kennedy, Isabella Jaclyn Bennett, Dillon Mathew Walsh, Stephanie Julian, Douglas Paul Stacy, Faith Michaelajo Tate, Isabella Grace Crumpacker, Lanie Elizabeth Patterson, Alexandra Vie McCray, BryAnna Dawn White, Katelyn Danielle Campbell, Isaac Daniel Elliott, Maria Inez Payne, Shailan Nikol Phillips, Jacquelyn Mira Dexter, Hannah Suzanne Adams, Ava Rae Alloway, Fiona Marie Bartelli, Heather E. Boss, Rylie Marie Doyle, Gracen Macela Friess, Alexis Nicole Meyer, Charles Meyer, Jack Ozier, Kimberly Suzanne Schoenhofer, Khloey Donna Stringer, Abigail Ann Taylor, Reece Thurman, Nolan Michael Westhoff, Grace Elizabeth Workman, Henrietta Jean Wyland, Tanner Dale Brown, Ashley Breanne Henderson, Sydney Elizabeth Nicklaus, Tyler Matthew Roark, Bradley Smith-Hamblin, Abbie Jean Stewart, Brieanna Grace Wilson, Alexis Renae Pliler, Travis Golden, Kiley Ann Mussa, Josh Black, Andrea Colleen Peyton, Taylar Bri Wilson Goins, Hailey Denea Hall, Braden Hunter Struble, Alasia Ruffin.
Missouri: Karlee Morgan Kinder, Ryen Grace Willhite, Haley Jean Miller, Emily Nicole McCaslin, Natalie Nicole Oxendine.
Oklahoma: Jaime Luis Mitchell, Makayla Nicole Davis, Chloee Raelynn Sams, Shelby Dawn Carpenter, April Brandy Hutchings.
New York: Aminata Sangare.
Texas: Keyana Loyce Brown, Kaela Wilkerson.
Florida: Christionna Angela Faison.
Pennsylvania: Tamiah Kennedi Robinson.
Ohio: Kinsey Annette Goins.
Dean’s honor roll
Kansas: Harrison William Hall, Miklaine Peyton, Loreli Hope Whittley, Jadeyn Eileen Wyrick, Layla Ann Bradfield, Brooklynn MeShell Coach, Kimberly Sue Lewis, John Walker Mallatt, Allison Leigh Pendergraft, Lilly Mae Ghering, Carson Rylee Niemier, Kara Liana Fecke, Paige Rebecca Pierce, Taylor Lynn Block, Jordan Leigh Eaves, Lydia Eve Handshy, Leslie Ann Reid, Shelby Lynn Meier, Chavela Margarita Yocum, Jessica Alson Reed, Amber Lynn Johnson, Gage Ethan Gillette, Celia Lynel Gonzalez, MaKenzie Ashlynne Grey, Evan Jackson Holden, Kaylee Ann Myers, Addysin Anne Scarrow, Joel Sigua, Isaac Paul Welch, Crystal Marie Davis, Kallee Marie Franklin, Lauren Danielle Franklin, Julie Marie Jacquinot, Hannah Kay Bruce, Tammy Margaret Cline, Callie Nicole Younger, Winter Elaine Snyder, Payton Nichole Williams, Amanda Marie Sherwood, Courtney Marie Bates, Alexandrea Taylor Jenkins, Shanler Elizabeth McNickle, Corinna Lael Reynolds, Alexa Grace Stafford, Courtney Dawn Wadino, Briana La'Shay Bach, Brett Robert Baldwin, Megan Lee Baldwin, Matthias Michael Burke, Maya Marie Espeseth, Calli Lynne Garretson, Samantha Huebner, Colton William Knudsen, Victoria Dionne Peters, Andrea Suzanne Pontious, Joel Isaac Schibi, Isaac Delton Stringer, Kelsey Marie Stringer, Kamryn Paige Bennett, Joshua Anthony Cromer, Keaira Kay Duncan, Hannah Gouvion, Sydney Lauryn Hall, Shelby Lynn Lenzen, Brooke Nicole Mendez, Mary I. Prewett, McKenna Brianne Renn, Natalie Renee Chapman, Gracie Lynn Saner, Christian Emmanuel Guzman-Chavez, Madison Rose England, Alayney Mae Steging, Hayden Thomas Wilson, DeAndre Arlando Johnson.
Missouri: Emma Leanne Lincoln, Tessa Nicole Newman, Chaise Leigh Miller, Amber Dee Hilton, Kolbe Dean Jones, Candice Kay Korn, Brylee Dawn Rice.
Oklahoma: Megan Marie Scyrkels, Morgan Rae Schmidt, Hallee Jayde Boyd, Kylie J. Sanders, Alexander Robert Bynum.
New York: Niyamisa Amanda Trail.
Georgia: Jordine Alexandria Moody.
Florida: Yasmine Ja’Navia Trammell.
Arkansas: Avery Elizabeth Muse, Kayla Lynn Cooley.
Pennsylvania: Destiny Antoinette Epps.
Dominican Republic: Jose Manuel Aybar Martinez.
Australia: Hayley Ann Elizabeth Bonython.
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